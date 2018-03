நான் பாலியல் சீண்டல்களுக்கு உள்ளானேன்.. கேரளா காங்கிரஸ் எம்.பியின் மனைவி புகார்

India

நிஷா ஜோன், கேரளா காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோஸ் கே.மணியின் மனைவி ஆவார். நிஷா தற்போது ''தி அதர் சைட் ஆஃப் திஸ் லைஃப் - ஸ்னிப்பட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அஸ் எ பொலிடீஷியன் வைஃப் (''The Other Side Of This Life - Snippets of my life as a Politician's Wife")'' என்று புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார்.

An MLA's son gave me sexual tortures in Train says Congress MP's wife Nisha Jose in her book. Nisha Jose wrote a book named ''The Other Side Of This Life - Snippets of my life as a Politician's Wife".