பரீட்சைக்குப் போகணும்.. துணிச்சலாக வெள்ளத்தில் இறங்கிய மாணவி.. தோள் கொடுத்த சகோதரன்!

அமராவதி: ஆந்திராவில் தேர்வு எழுதுவதற்காக மாணவி ஒருவர், சகோதரர்கள் உதவியுடன் ஆற்று வெள்ளத்தில் உயிரைப் பணயம் வைத்து அக்கரைக்கு சென்ற காட்சிகள் சமூகவலைதளங்களில் வெளியாகி, பார்ப்பவர்களை பதைபதைக்க வைக்கிறது.

'பிச்சைப் புகினும் கற்கை நன்றே..' என்றது நன்னூல். ஆனால் இன்றோ கல்வி கற்க பணம் மட்டுமல்ல.. பல மாணவர்களுக்கு இயற்கையும் எதிரியாகி விடுகிறது. மழை கொட்டுகிறது பூமி செழிக்கும் என ஒருபுறம் மக்கள் மகிழ்ந்திருக்க, அந்த மழையாலேயே ஆற்றைக் கடக்க மாணவர்கள் அவதிப்படும் காட்சிகளும் நம் நாட்டில் மழைக்காலங்களில் சர்வசாதாராணம்.

இப்போதும் அப்படித்தான், வெள்ளத்தையும் பொருட்படுத்தாது தேர்வு எழுத கிளம்பிய மாணவியும், அவரது சகோதரர்களும் இணையத்தில் பேசுபொருளாகி இருக்கின்றனர்.

English summary

A 21-year-old student in Andhra Pradesh's Vizianagaram district had to swim cross a river in the absence of any conveyance to appear in an examination.