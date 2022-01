உடலில் காயங்கள்.. இருட்டு அறையில் அடைத்து போலீசார் சித்ரவதை.. பெண் கண்ணீர் வீடியோ.. என்ன நடந்தது?

India

oi-Rayar A

விசாகப்பட்டினம்: தன் மீது பொய் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தி இருட்டு அறையில் அடைத்து வைத்து சித்ரவதை செய்ததாக போலீசார் மீது ஆந்திர மாநில பெண் கண்ணீர் மல்க கூறியுள்ளார். இந்த கொடூர சம்பவத்தை பற்றி பாப்போம்.,

ஆந்திர மாநிலம் லட்சுமி நகர் காலனியை சேர்ந்த பெண் எம் உமாமகேஸ்வரி.சித்தூர் மாவட்ட சிறை கண்காணிப்பாளர் வேணுகோபால் ரெட்டி வீட்டில் அவர் வேலை செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு வேணுகோபால் ரெட்டி வீட்டில் இருந்த சிறிதளவு பணத்தை காணவில்லை.

English summary

Andhra Pradesh woman has accused the police of torturing her by keeping her in a dark room on false charges.Meanwhile, the police have denied all the allegations made by the woman