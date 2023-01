அயோத்தி ராமர் கோயில் திறப்பு தேதியை அறிவிக்க நீங்கள் என்ன பூசாரியா? அமித்ஷாவுக்கு கார்கே கேள்வி

India

oi-Jackson Singh

பானிபட்: "அயோத்தியில் ராமர் கோயில் எந்த தேதியில் திறக்கப்படும் என்பதை அறிவிக்க நீங்கள் என்ன அந்தக் கோயில் பூசாரியா?" என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

திரிபுராவில் நேற்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்ற அமித் ஷா, அயோத்தி ராமர் கோயில் 2024 ஜனவரி மாதம் திறக்கப்படும் என பேசியதை சுட்டிக்காட்டி கார்கே இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

மேலும், அமைச்சர் பணியில் இருக்கும் நீங்கள் மக்கள் நலன் பற்றி பேசுவதை விட்டுவிட்டு ராமர் கோயில் கட்டுமானம் குறித்தும், அதன் திறப்பு பற்றியும் பேசுவதால் என்ன பயன் இருக்கிறது? என்றும் கார்கே வினவினார்.

English summary

"Are you the priest of the temple to announce the opening date of the Ram Temple in Ayodhya?" Congress President Mallikarjuna Kharge has asked Union Home Minister Amit Shah.