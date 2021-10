அருணாச்சலபிரதேசம்: கருப்பாக மாறிய நதி.. ஆயிரக்கணக்கான மீன்கள் இறப்பு.. பின்னணியில் சீனா.. பரபர தகவல்

India

இடாநகர்: இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் சீன எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இந்த மாநிலத்தின் கிழக்கு கமெங் மாவட்டத்தில் கமெங் நதி ஓடுகிறது. இந்த நிலையில் செப்பா என்ற கிராமத்தில் கமெங் நதியின் ஒரு சில பகுதிகள் திடீரென கருமை நிறமாக மாறியதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

நதி கருப்பு நிறமாக மாறியதுடன் நதியில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான மீன்கள், தவளைகள் உள்ளிட்ட சிறு நீர் வாழ் உயிரினங்கள் செத்து மிதந்ததால் பொதுமக்கள் மேலும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார்கள்.

English summary

Arunachal Pradesh: Kameng River suddenly turned black; Thousands of fish floated dead The Kameng River in Arunachal Pradesh suddenly turned black. Thousands of fish floated dead. Locals blame China for this. China owns about 90,000 sq km of land in Arunachal Pradesh every year