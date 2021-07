ஒருபக்கம் கொரோனா.. மறுபக்கம் ஜிகா வைரஸ்.. இப்போது பறவை காய்ச்சல்.. பரிதவிக்கும் கடவுளின் தேசம்!

India

oi-Rayar A

கோழிக்கோடு: ''இந்த ஊருக்கு என்னதான் ஆச்சு'' என்று அனைவரும் பரிதாபப்படும் அளவுக்கு நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவின் நிலைமை மிக மோசமாக உள்ளது. உலக நாடுகளில் சுற்றி திரிந்த கொரோனாவை முதன்முதலில் இந்தியாவுக்கு வரவேற்றது கேரளாதான்.

சீனாவில் இருந்து வந்த கேரளத்தை சேர்ந்த மருத்துவ மாணவிதான் இந்தியாவில் முதல் கொரோனா தொற்றாளர் என்ற மோசமான சாதனையை வைத்துள்ளார். அதன்பிறகு இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் கொரோனா ஆட்டம் போட தொற்றை கட்டுப்படுத்தியது கேரளா.

இதனால் உலக சுகாதார அமைப்பே கேரளாவை பாராட்டி தள்ளியது. 'கேரளா மாடல்' என்று நெட்டிசன்கள் புகழ்மழை பொழிந்தனர்.

English summary

Bird flu is on the rise again in Kerala as the corona virus and Zika virus are already threatening. Thus, the work of disinfecting all vehicles coming to Tamil Nadu on the Kerala-Tamil Nadu border has started