நிகான் கேமிராவில் கெனான் லென்ஸ் கவர்...திரிணாமுல் எம்பி பகிர்ந்த படம்...ஆனால் நிஜம் என்ன தெரியுமா?

India

oi-Halley Karthik

போபால்: இந்தியாவுக்கு ஏறத்தாழ 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சிவிங்கி (Cheetah) வகை சிறுத்தை புலிகள் வந்து சேர்ந்துள்ளன. பிரதமர் மோடி இதனை மத்தியப் பிரதேச தேசிய பூங்காவுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி இந்த சிறுத்தைகளை திறந்து விட்ட பின்னர் அவற்றை புகைப்படம் எடுத்தார். ஆனால் இந்த புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவியது.

அதாவது இந்த புகைப்படத்தில், பிரதமர் மோடி சஃபாரி தொப்பியுடன் கையில் கேமிராவுடன் காட்சியளித்தார். இந்த கேமிராவில்தான் பஞ்சாயத்து. நிக்கான் கேமிராவில், கெனான் நிறுவனத்தின் கவர் இருந்துள்ளது. இந்த புகைப்படத்தை விமர்சித்து பலர் சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பினர்.

English summary

Cheetahs have arrived in India after about 70 years. PM Modi dedicated it to Madhya Pradesh National Park. In this case, Prime Minister Modi photographed these leopards after opening them. But this photo went viral on social media. In this photo, PM Modi is seen wearing a safari hat with a camera in hand. Controversy has arisen in this camera. A Nikon camera has a Canon cover. Many criticized the photo and circulated it on social media.