கருகிய “குஜராத் ஃபைல்ஸ்”.. 27 ஆண்டு ஊழல்! தலைமை செயலகத்துக்கு தீ வைத்தது பாஜகவா? காங்கிரஸ் “டவுட்”

India

குஜராத்: காந்திநகரில் உள்ள குஜராத்தின் பழைய தலைமை செயலகத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் 27 ஆண்டுகால ஊழல் ஆதாரங்கள் எரிக்க பாஜக அரசே தீ வைத்திருக்கலாம் காங்கிரஸ் சந்தேகம் கிளப்பியுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் தலைநகர் காந்திநகரில் உள்ள குஜராத் மாநில பழைய தலைமை செயலகத்தில் நேற்று காலை திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

பிளாக் எண் 16ல் ஏற்பட்ட தீயின் காரணமாக முக்கிய ஆவணங்கள், அலுவலக உபயோக பொருட்கள், நகர்புற வளர்ச்சித்துறை அலுவலகம் முழுவதும் தீயில் கருகின. விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு படையினர் தீயை கட்டுப்படுத்தினர்.

English summary

After the fire at Gujarat old secretariat in Gandhinagar, the Congress has accused the BJP government of may setting the fire to burn evidence of 27 years of corruption.