நாட்டை விற்கும் மோடி அரசு.. 2024 தேர்தலில் பாஜக விரட்டியடிக்கப்படும்.. மம்தா பானர்ஜி பரபர பேச்சு

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு நாட்டை விற்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதனால் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக மக்களால் விரட்டியடிக்கப்படுவது உறுதி என மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ஆக்ரோஷமாக பேசினார்.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. அந்த கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி முதல்வராக உள்ளார். மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் போக்கு உள்ளது.

இந்நிலையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக உயிர் தியாகம் செய்தவர்களை நினைவுக்கூறும் வகையில் இன்று தியாகிகள் தின பேரணி கொல்கத்தாவில் நடைபெற்றது.

English summary

The central government led by Prime Minister Narendra Modi is working to sell the country. As a result, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee spoke aggressively saying that the BJP will be ousted by the people in the 2024 parliamentary elections.