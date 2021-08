மனைவியிடம் கணவர் கட்டாயமாக உறவு வைத்தால் பாலியல் வன்கொடுமை ஆகாது.. சத்தீஷ்கர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

India

oi-Rayar A

ராய்ப்பூர்: விருப்பம் இல்லாத மனைவியை கட்டாயப்படுத்தி கணவர் உடலுறவு கொண்டாலும் அது தவறில்லை என்று சத்தீஷ்கர் நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கிறது.

விருப்பம் இல்லாத மனைவியை கட்டாயப்படுத்தி கணவர் உடலுறவு கொள்வது இந்தியாவில் சாதாரணமாக உள்ளது. இது காலம், காலமாக பல தரப்பிலும் விவாத பொருளாக இருகிறது.

பாலியல் தொடர்பான விஷயங்களில் கணவர் பெண்ணின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்பதில்லை என்ற புகார்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன. விருப்பம் இல்லாமல் மனைவியிடம் கணவர் உடலுறவு கொள்வது தவறுதான் என்ற சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்து வருகின்றன.

English summary

A Chhattisgarh court has ruled that it is not wrong for a husband to have sex with his unwilling wife