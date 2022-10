ராமன் அவமதிப்பு.. பிரபாஸின் ஆதிபுருஷ் படத்துக்கு தடை..அயோத்தி ராமர் கோவில் தலைமை குரு போர்க்கொடி

India

oi-Nantha Kumar R

அயோத்தி: ராமாயண கதையின் அடிப்படையில் தெலுங்கு நடிகர் பிரபாஸ் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் ஆதிபுருஷ். இதன் டீசர் சர்ச்சையில் சிக்கிய நிலையில் படத்தை திரையிடாமல் தடை செய்ய வேண்டும் என உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தி ராமர் கோவிலின் தலைமை குரு சத்தியேந்திர தாஸ் கூறியுள்ளார்.

தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் பிரபாஸ். இவர் ராஜமவுலியின் இயக்கத்தில் பாகுபலி படத்தில் நடித்து இந்தியா முழுவதும் புகழ் பெற்றார்.

அதன்பிறகு பிரபாஸ் நடிப்பில் வெளியான 'ராதே ஷியாம்', 'சாஹோ' படங்கள் வெற்றி பெறவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் அவர் ஆதிபுருஷ் என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படம் ராமாயண கதையை அடிப்படையாக வைத்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Based on the story of Ramayana, Telugu actor Prabhas' film Adipurush is released. Satyendra Das, head guru of Ayodhya Ram temple in Uttar Pradesh state, said that the film should be banned from screening as the teaser of the film is caught in controversy.