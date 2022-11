மேற்கு வங்கத்திலுமா? ஹிஜாப் பிரச்சினையால் மாணவர்கள் பயங்கர மோதல்.. சூறையாடப்பட்ட பள்ளி.. தேர்வு ரத்து

India

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த முஸ்லிம் மாணவிகளுக்கு ஒருதரப்பு மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அவர்களுக்கு இடையே பயங்கர மோதல் வெடித்தது. இதில் பள்ளி சூறையாடப்பட்டதுடன் தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன.

கர்நாடகாவை தொடர்ந்து தற்போது மேற்கு வங்கத்திலும் ஹிஜாப் பிரச்சினை வெடித்திருப்பது அம்மாநில மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இதனிடையே, பாஜகவினர் தான் இந்த ஹிஜாப் பிரச்சினையை மேற்கு வங்கத்தில் பரப்பி வருவதாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம்சாட்டியுள்ளது. மேலும், இந்த ஹிஜாப் பிரச்சினை மற்ற பள்ளிகளுக்கும், கல்லூரிகளுக்கும் பரவாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய காவல்தறைக்கு மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

