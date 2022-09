”ட்விட்டரில் இருக்காங்க.. ஆனால் களத்தில் இல்லையே” காங்கிரஸ் வம்புக்கு இழுக்கும் குலாம்நபி ஆசாத்!

India

ஸ்ரீநகர்: காங்கிரஸ் கட்சியை களத்தில் காண முடியவில்லை என்று அக்கட்சியில் இருந்து விலகிய மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் விமர்சித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியில் மறுசீரமைப்பு தேவை என்று மூத்த தலைவர்கள் குரல் எழுப்பி வந்தனர். இதனால் ஜி23 தலைவர்கள் என்ற அழைக்கப்பட்ட தலைவர்களில், குலாம் நபி ஆசாத் முதன்மையானவராக இருந்தார். அதுமட்டுமல்லாமல், காங்கிரஸ் கட்சியை தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்த தலைவராகவும், பாஜகவோடு நெருக்கம் காட்டும் தலைவராகவும் குலாம் நபி ஆசாத் அறியப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து வெளியேறுவதாக குலாம் நபி ஆசாத் அறிவித்தார். அதோடு, காங்கிரஸ் கட்சியின் பேரழிவுக்கு காரணம் ராகுல் காந்தி தான் என்று காட்டமாக விமர்சித்திருந்தார். இது காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதுமட்டுமல்லாமல் ஜம்மு - காஷ்மீர் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள், மூத்த நிர்வாகிகள் பலரும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து வெளியேறி, குலாம் நபி ஆசாத் பின் அணிவகுத்தனர்.

Ghulam Nabi Azad said Congress was made by us by our blood, not by computers, not by Twitter. People are trying to defame us but their reach is limited to computers & tweets. That is the reason Congress is nowhere to be seen on the ground.