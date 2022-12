இமாச்சலில் முந்திய காங்கிரஸ்.. எம்எல்ஏக்களை பாஜக இழுத்தால் என்ன செய்வது? ஆரம்பித்த ரிசார்ட் அரசியல்

India

oi-Mani Singh S

ஷிம்லா: இமாசல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் - பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. முன்னிலை நிலவரங்கள் மாறிக்கொண்டே இருப்பதால் எந்தக் கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் என்பது கணிக்க முடியாததாக உள்ளது. இதற்கிடையே, பாஜகவின் வலையில் வெற்றி பெறும் எம்.எல்.ஏக்கள் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதால் தங்கள் கட்சி எம்.எல்.ஏக்களை பாதுகாக்கும் பணியை காங்கிரஸ் தொடங்கியிருக்கிறது.

இமாசல பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கு கடந்த நவம்பர் 12 ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது.

68 தொகுதிகளை கொண்ட இமாசல பிரதேசத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது. முதல்வராக ஜெய்ராம் தாகூர் உள்ளார்.

6 முறை ஜெயிச்சும் காங்கிரஸ் சாதனையை முறியடிக்காத பாஜக.. இப்பவும்

English summary

In Himachal Pradesh, there is a tough competition between Congress and BJP. It is unpredictable which party will form the government as the leadership positions keep changing. Meanwhile, the Congress has started the task of protecting its party MLAs so that the winning MLAs should not get caught in the BJP's trap.