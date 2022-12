இது இந்துக்களின் கலாச்சாரம் அல்ல.. பாஜகவை சரமாரியாக தாக்கிய சசி தரூர்.. என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரே!

India

oi-Halley Karthik

கொல்கத்தா: பாஜகவினர் இந்துத்துவம் பற்றி தொடர்ந்து பேசி வரும் நிலையில், "பிறர் மீதான வெறுப்பு இந்துக்களின் வழியாக இருக்க முடியாது" என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும் மக்களவை உறுப்பினருமான சசிதரூர் கூறியுள்ளார்.

சமீப நாட்களாக இந்துத்துவம் குறித்து பாஜக தலைவர்கள் கூறி வரும் கருத்துக்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. கர்நாடகாவில் அரசு கட்டிம் பார்ப்பதற்கு இஸ்லாமிய கட்டிடக்கலையை ஒட்டி இருப்பதால் அதனை இடித்துவிட்டு கோயில் போன்று கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் என இந்துவா அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் வலியுறுத்தினர். இதனையடுத்து கர்நாடகா அரசும் கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு வேறு பாணியில் புதிய கட்டிடத்தை கட்டியது.

அதேபோல போபால் பாஜக எம்.பி பிரக்யா தாகூர், "இந்துக்கள் அனைவரும் எல்லாவற்றிற்கும் தயாராக இருக்க வேண்டும். எந்த நேரத்தில் நம்மீது தாக்குதல் தொடுக்கப்படும் என்பது தெரியாது. எனவே வீட்டில் உள்ள ஆயுதங்களை கூர் தீட்டி வைத்துக்கொள்ளுங்கள்" என்று கூறியிருந்தார். மற்றொரு சம்பவத்தில் சான்டா கிளாஸ் உருவ பொம்மை எரிக்கப்பட்டது. சில இந்துத்துவவாதிகள் வெளிப்படையாகவே, "இந்தியா இந்துக்களுக்கான தேசம்" என்று கூறியுள்ளனர்.

English summary

As the BJP continues to talk about Hinduism, "Hatred of others cannot be the way of Hindus," said Sasidharoor, one of the senior Congress leaders and a member of the Lok Sabha.