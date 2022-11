வெளியானது அதிரடி கருத்து கணிப்பு.. குஜராத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கும் பாஜக.. ஆம் ஆத்மிக்கு எழுச்சி

India

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் கடந்த முறையை விட அதிக இடங்களில் பாஜக வென்று ஆட்சி அமைக்கும் என சிவோட்டர் - ஏபிபி கருத்து கணிப்பு முடிவு வெளியாகி உள்ளது. மேலும் கடந்த தேர்தலை விட இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சி குறைந்த இடங்களில் வெற்றி பெறும் எனவும், ஆம்ஆத்மிக்கு இந்த தேர்தலில் எழுச்சி பெறும் எனவும் அந்த கருத்து கணிப்பு முடிவு தெரிவிக்கிறது.

குஜராத் மாநில சட்டசபைக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இங்க மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது.

அதன்பிறகு 2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஓட்டு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

