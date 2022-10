“நங்கூரம்” போட்ட தினேஷ் கார்த்திக்..விரட்டிய தென்னாப்பிரிக்கா! இந்திய வெற்றிக்கு உதவிய அவரின் 17 ரன்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கவுஹாத்தி: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான 2 வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் 7 பந்துகளில் தினேஷ் கார்த்திக் விளாசிய 17 ரன்கள்தான் கடைசி நேரத்தில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவி இருக்கிறது.

இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கும் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி 3 டி20 போட்டிகளை கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது. இதனை தொடர்ந்து மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளை கொண்ட தொடரிலும் விளையாடுகிறது.

திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான முதலாவது டி220 போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. இந்த நிலையில் நேற்று அசாம் தலைநகர் கவுஹாத்தியில் இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 2 வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது.

English summary

Dinesh Karthik's 17 runs from 7 balls in the 2nd T20 cricket match against South Africa helped the Indian team win at the last minute. He proved himself repeatedly against Australia and South africa as a finisher