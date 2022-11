"அநியாயம் பண்றாங்க".. பொங்கும் குஜராத் காங்கிரஸ் "தலை".. தேர்தலுக்கு முன்பே கதரில் விழுந்த ஓட்டை

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் தொகுதி ஒதுக்கீடு பிரச்னை பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.

பணம் பெற்றுக்கொண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக குஜராத்தின் மெஹ்சானா தொகுதியில் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது.

அந்த தொகுதியில் கட்சியின் தலைவராக உள்ள பாவேஷ் படேல், கட்சி தலைமைக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளார். இதனால் கட்சிக்குள் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

With few days left for the Gujarat Assembly elections, the issue of seat allocation within the Congress party has exploded. There is a controversy in Gujarat's Mehsana constituency that constituencies are being allotted by taking money. Bhavesh Patel, who is the leader of the party in that constituency, has raised the war flag against the party leadership. This has created a commotion within the party.