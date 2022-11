8 வருஷம் ஆகிவிட்டது..2 கோடி வேலை வாய்ப்பு வாக்குறுதி என்ன ஆனது.. பிரதமர் மோடிக்கு ஒவைசி கேள்வி

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் பிரசாரம் மேற்கொண்டுள்ள அசாதுதீன் ஒவைசி, வாக்குறுதி அளித்து 8 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது என்றும்.. அந்த 2 கோடி வேலைவாய்ப்பு வாக்குறுதி என்ன ஆனது என்றும் பிரதமர் மோடிக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே எஞ்சியுள்ளது. இதனால் அங்கு தேர்தல் களம் அனல் பறக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது.

தேர்தல் பிரசாரத்தில் பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா, ராகுல் காந்தி என தேசிய தலைவர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

39 ஆண்டு.. பிரதமர் மோடி உள்பட யாரும் பிரசாரம் செய்யவே முடியாது.. குஜராத்தில் அதிசய கிராமம்.. ஏன்?

English summary

Asaduddin Owaisi, who has been campaigning in Gujarat, has asked Prime Minister Modi that it has been 8 years since he promised.