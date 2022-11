தொடரும் பயங்கரம்.. முன்னாள் கடற்படை அதிகாரியை.. பீஸ் பீஸாக வெட்டிய மனைவி.. என்னங்க நடக்குது?

India

oi-Jackson Singh

கொல்கத்தா: டெல்லியில் இளைஞர் ஒருவர் தனது காதலியை கொன்று உடலை பல துண்டுகளாக வெட்டிய சம்பவத்தின் அதிர்ச்சியே இன்னும் விலகாத நிலையில், கொல்கத்தாவில் அதேபோன்ற பயங்கர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

கொல்கத்தாவை சேர்ந்த ஒரு முன்னாள் கடற்படை அதிகாரியை கொலை செய்து அவரது உடலை மனைவி மற்றும் மகனே சேர்ந்து பல துண்டுகளாக வெட்டி கூறுபோட்ட சம்பவம் போலீஸாரையே அச்சத்தில் உறையச் செய்துள்ளது.

இச்சம்பவம் தொடர்பாக முதலில் தங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என நாடகமாடிய தாய் மற்றும் மகனை போலீஸார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Days after Shraddha Walkar’s killing in Delhi, a similar model murder came to light in Kolkatta where a 50-year-old woman and her 25-year-old son have been arrested for allegedly killing her husband and then chopping his body.