இதெல்லாம் ஒரு உத்தரவா.. அரசு நகலை எரித்து போகி கொண்டாடிய சந்திரபாபு நாயுடு.. ஆந்திராவில் பரபர!

அமராவதி: ஆந்திராவில் சந்திரபாபு நாயுடு பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 8 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் சாலையோரங்களில் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்த ஆந்திர அரசு தடை விதித்தது. இதற்கு சந்திரபாபு நாயுடு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில், இன்று சொந்த ஊரில் போகி கொண்டாடிய சந்திரபாபு நாயுடு அரசின் நகலை எரித்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

ஆந்திர மாநிலத்தில் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்த ஆண்டு அங்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

வரும் தேர்தலில் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்புடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவருமான சந்திர பாபு நாயுடு ஆந்திரா முழுவதும் பொதுக்கூட்டங்கள், பேரணிகளில் பங்கேற்று வந்தார்.

ஹேய்.. சந்திரபாபு நாயுடுவா இது?.. ஒருத்தரும் கிட்ட வரலயே.. கடகடனு பஸ்ஸின் டாப்பில் ஏறி நின்று.. வாவ்

In Andhra Pradesh, after 8 people died in a stampede at Chandrababu Naidu's public meeting, the Andhra government banned public meetings on roadsides. While Chandrababu Naidu had strongly protested against this, Chandrababu Naidu, who celebrated Bogi in his hometown today, protested by burning a copy of the government.