பாஜக ஆட்சி அமைக்க 4 சுயேட்சைகள் ஆதரவு.. கோவாவில் மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் பாஜக‌

பானாஜி: கோவாவில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க சுயேட்சைகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இதனால் கோவாவில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி அமையவுள்ளது.

கோவாவில் நடந்து முடிந்த 40 சட்டசபைத் தொகுதிகளுக்குமான‌ தேர்தல் முடிவுகள் இன்று காலை முதல் வெளியாகி வருகிறது. கோவாவில் தற்போது பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது.

உத்தரபிரதேசத்தில் பாஜக அபாரம் 43% வாக்குகள் சமாஜ்வாதி 31% - காங்கிரஸ் பரிதாப நிலை 3% மட்டுமே

இந்த தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளோடு மாநில கட்சிகளும் போட்டியிட்டன.

English summary

Independents have expressed support for the formation of a BJP government in Goa. Thus, BJP rule will be restored in Goa.