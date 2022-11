மொத்த “பவரை” காட்டிய பாஜக! விரட்டும் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி.. குஜராத் தேர்தலில் நெருங்கும் கிளைமாக்ஸ்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக நடைபெற இருக்கும் நிலையில், மூன்ற கட்சிகளின் முக்கிய பிரமுகர்களும் குஜராத்தில் முகாமிட்டு அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த சூழலில் குஜராத் தேர்தல் நிலவரம் குறித்து சற்று அலசுவோம்.

குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரங்கள் உச்சக்கட்ட பரபரப்பில் சென்று கொண்டு இருக்கின்றன. இதில் குறிப்பாக பாஜக முழு வீச்சில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இறங்கி இருக்கிறது.

குஜராத்தின் மைந்தர்களான பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர் அம்மாநிலத்தில் தொடர்ந்து தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.

தேர்தலில் 32 ஆண்டுகளாக கோலோச்சும் 'தலைக்கட்டுகள்'.. இவர்கள் வைப்பதுதான் சட்டமாம்! குஜராத் கள நிலவரம்

English summary

With the polling for the Gujarat state assembly elections scheduled to be held in two phases on December 1 and 5, prominent figures of all the three parties are camping in Gujarat and engaged in intense campaigning. In this context, let us analyze the Gujarat election situation.