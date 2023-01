கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவி தொழுகை.. கிளம்பிய எதிர்ப்பு.. பறந்து வந்த அதிரடி உத்தரவு! அதிரும் குஜராத்

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத்தில் கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவி தொழுகை செய்ததற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சில மாணவர்கள் போராட்டத்தில் குதித்த நிலையில், இனி மதம் சார்ந்த எந்த நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடக் கூடாது என பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு இஸ்லாமிய மாணவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் மிரட்டலுக்கு கல்வி நிலையம் அடிப்பணிவது சரியல்ல எனவும் அவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

கர்நாடகாவில் உள்ள கல்வி நிலையங்களில் ஹிஜாப் விவகாரத்தால் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் அடங்கிய சிறிது நாட்களிலேயே, குஜராத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் மீண்டும் மத விவகாரம் பூதாகரமாவது கல்வியாளர்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In Gujarat, the university administration has issued an urgent order not to engage in any religious activities after some students protested strongly against the student praying in the college campus.