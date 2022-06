‛சோலோகாமி’.. மணமகன் இன்றி தன்னையே திருமணம் செய்யும் இளம்பெண்! கோவாவுக்கு ஹனிமூனாம்!

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: இந்தியாவில் முதல் முறையாக மணமகன் இன்றி தனக்கு தானே குஜராத் மாநிலம் வதோதராவை சேர்ந்த 24 வயது இளம்பெண் திருமணம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். ‛சோலோகாமி' எனும் இந்த திருமணத்துக்கு பிறகு அவர் கோவாவுக்கு ஹனிமூன் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளார்.

ஆண், பெண் என எதிரெதிர் பாலினங்களின் இருமனம் ஒன்றாக இணைந்து இல்லற வாழ்க்கையை துவங்குவது தான் திருமணம். இதைத்தான் நாம் காலம் காலமாக கூறி வருகிறோம். ஆனால் தற்போதைய நவீன உலகம் மாறிவிட்டது.

அதாவது திருமணம் எல்லாம் ரொம்ப போர் அடித்துவிட்டது. வேண்டுமானால் திருமணம் செய்யாமல் சேர்ந்து வாழலாம் என ‛லிவ் இன் ரிலேசன்ஷிப்' வாழ்க்கை முறையை இன்றைய இளம்வயதினர் பின்பற்ற தொடங்கிவிட்டனர்.

இந்தியா வாங்களேன்.. பதுங்கி கிடக்கும் மகிந்த ராஜபக்சேவை, சுரண்டி அழைக்கும் சு.சாமி!

English summary

For the first time in India, A 24-year-old girl from Vadodara, Gujarat planning to marry without groom and she is planning to go on a honeymoon to Goa after this wedding called ‘Sologami’.