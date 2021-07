'நீங்க யார்கிட்ட என்ன பேசுனீங்கனு.. எல்லா ரெக்கார்டிங்கும் இருக்கும்..' பாஜக தலைவரின் சர்ச்சை பேச்சு

India

oi-Vigneshkumar

கொல்கத்தா: பெகாசஸ் விகாரம் பூதாகரமாகியுள்ள நிலையில், மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் மருமகன் அபிஷேக் பானர்ஜியின் தொலைப்பேசி உரையாடல்கள் தன்னிடம் உள்ளதாக மேற்கு வங்க பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி பேசியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா உட்பட உலகெங்கும் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், தொழிலதிபர்கள், பத்திரிக்கையாளர்களின் செல்போன்கள் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டதாக வெளியான பெகாசஸ் விவகாரம் நாட்டில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தச் சூழ்நிலையில், மேற்கு வங்க காவல் கண்காணிப்பாளரின் தொலைப்பேசி உரையாடல்களின் பதிவுகள் தன்னிடம் உள்ளதாகக் கூறியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உலகம் முழுக்க.. பெற்றோரில் ஒருவரை கொரோனாவிற்கு பறிகொடுத்த 15 லட்சம் குழந்தைகள்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்

English summary

Have all your call records, don't risk transfer to Kashmir BJP's Suvendu AdhikariWest Bengal opposition leader Suvendu Adhikari said he has the call records of telephonic conversations of the Police SP.