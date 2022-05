பிரட் கொடுத்து பாலியல் தொந்தரவு! கொரோனா ஹீரோ ஜீரோவான கதை! தலைப்புச் செய்தியான நபரின் கிரைம் பக்கம்!

India

போபால் : கொரோனா இரண்டாவது அலையின் போது நோயாளிகளுக்கு உதவியதற்காக தலைப்புச் செய்திகளில் இடம் பெற்ற மத்தியபிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் பெண் ஒருவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த புகாரில் சிக்கியுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனா இரண்டாவது அலையின் போது இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. கொத்துக் கொத்தாக மக்கள் உயிரிழந்த நிலையில், ஆன்புலன்ஸ் மற்றும் மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் கூட கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டனர்.

அந்த நேரத்தில் தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்பு மிக மிக பெரியது. கொரோனாவால் உயிரிழந்த நபர்களின் சடலங்களை அடக்கம் செய்வது, ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உணவளிப்பது, ரத்த தானம் என தன்னார்வலர்கள் இரவு பகல் பாராமல் சமூக கடமை ஆற்றினர்.

English summary

The incident in which a young man from the state of Madhya Pradesh, who was in the headlines for helping patients during the second wave of Corona, was caught raping a woman has caused a great stir.