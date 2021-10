இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏன் உயர்கிறது தெரியுமா? மத்திய அமைச்சர் சொன்ன காரணத்தை பாருங்க

India

oi-Veerakumar

கவுகாத்தி: பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் நாட்டில் புதிய உச்சம் தொட்டு வரும் நிலையில், பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு இணை அமைச்சர் ராமேஸ்வர் தெலி அதற்கு ஒரு புது விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

மத்திய அரசு இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசிகள் வழங்கி வருவதுதான் பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வுக்கு காரணம் என்றும், ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலை விட ஒரு லிட்டர் இமயமலை தண்ணீர் விலை அதிகம் என்றும் ராமேஸ்வர் தெலி கூறியுள்ளார்.

அஸ்ஸாமின் திப்ருகர் மக்களவை தொகுதி உறுப்பினர் ராமேஸ்வர் தெலி. மத்திய இணை அமைச்சராகவும் உள்ளார்.

English summary

While the petrol and diesel prices are soaring to new records in the country, Minister of State for Petroleum and Natural Gas Rameswar Teli said that free Covid-19 vaccines provided by the Centre led to hike in petrol-diesel prices.