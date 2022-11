அடேங்கப்பா.. இமாச்சல பிரதேச தேர்தலில் 80 வயது வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை என்ன தெரியுமா? வியப்பு

India

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை என்பது வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுபற்றி இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக இன்று தேர்தல் நடக்கிறது. மொத்தம் 7881 ஓட்டுச்சாவடிகளில் மக்கள் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

தற்போதைய நிலவரப்படி இமாச்சல பிரதேசத்தில் விறுவிறுப்பாக ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. காலை 11 மணி நிலவரப்படி 17.9 சதவீத ஓட்டுக்கள் பதிவாகி இருந்தன.

As assembly elections are underway in Himachal Pradesh, the number of voters above 80 years of age is surprising. India's Chief Electoral Officer Rajiv Kumar has given an explanation about this.