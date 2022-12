இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஆடு, புலி ஆட்டம்.. இறுதியாக வென்று அசத்திய காங்கிரஸ்.. ஆட்சியை பறிகொடுத்த பாஜக

India

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் இன்று எண்ணப்பட்ட நிலையில் காங்கிரஸ், பாஜக இடையே ஆடு, புலி ஆட்டம் நடந்தது. இறுதியாக காங்கிரஸ் கட்சி இமாச்சல பிரதேசத்தில் வென்று அசத்தி உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பாஜக தோல்வியடைந்து ஆட்சியை பறிகொடுத்துள்ளது.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக கடந்த மாதம் 12ம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. ஆட்சியை பிடிக்க 35 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டி உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் மாநிலத்தை ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம்ஆத்மி இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. மொத்தம் 412 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்தனர்.

Counting of votes for 68 assembly constituencies in the state of Himachal Pradesh has started today. In the counting of postal votes which started at 8 o'clock, the BJP is in the lead, leaving behind the Congress party.