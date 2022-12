நெக் டூ நெக்.. காங் அதிக சீட்.. வாக்கு சதவீதத்தில் முந்திய பாஜக.. ஆட்சியை தீர்மானிக்கும் சுயேட்சைகள்?

India

oi-Vignesh Selvaraj

தர்மசாலா : இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை மும்முரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி அதிக சீட்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. அதேசமயம், வாக்கு சதவீதத்தில் காங்கிரஸை விட அதிக வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது பாஜக.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸும், பாஜகவும் இழுபறி நிலையில் மோதி வருவதால், இரு தரப்புக்குமே தனிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழல் ஏற்படும் நிலை நிலவுகிறது.

தற்போதைய நிலையில் எண்ணப்பட்ட வாக்குகளின் படி பாஜக 44 சதவீத

வாக்குகளையும், காங்கிரஸ் கட்சி 42 சதவீத வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளது. அதேசமயம், சீட் கணக்கில் காங்கிரஸ் கட்சி 36 இடங்களிலும், பாஜக 28 இடங்களிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளன.

ஆரம்பத்தில் பின்னடைவு.. சர்ரென ஏறிய வாக்குகள்.. முன்னிலைக்கு வந்த ஹர்திக் படேல்! வாகை சூடுவாரா?

English summary

Continuing the tight race in Himachal pradesh Congress party overtook BJP, leading in 36 seats, BJP is leading in 28 seats. However, BJP has still managed to clinch a larger voteshare, according to the Election Commission's latest data.