குஜராத் பாலம் அறுந்தது எப்படி?.. டிக்கெட் விற்பதிலேயே அதிகாரிகள் குறி.. நேரில் பார்த்தவர் பகீர்

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தின் மோர்பி நகரில் உள்ள கேபிள் பாலம் அறுந்து விழுந்ததில் 130-க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியுள்ளனர். இந்த நிலையில் கேபிள் பாலம் விபத்தில் உயிர் தப்பியவர்கள் கேபிள் பாலம் எப்படி அறுந்து விழுந்தது என்பது குறித்து பகீர் தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தின் மோர்பி நகரில் உள்ள மச்சு ஆற்றின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டு இருந்த தொங்கு பாலம் (கேபிள் பாலம்) நேற்று அறுந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த பயங்கர விபத்தில் பாலத்தில் நின்று கொண்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் ஆற்றில் விழுந்து உயிருக்கு தவித்தனர்.

குஜராத் மோர்பி கேபிள் பால விபத்து.. பலி எண்ணிக்கை 132 ஆக உயர்வு! 100க்கும் மேற்பட்டவர்களை காணவில்லை

English summary

More than 130 people were killed when a cable bridge collapsed in Morbi, Gujarat. In this situation, the survivors of the cable bridge accident have released detailed information about how the cable bridge fell.