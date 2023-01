சங்கராந்தி கொண்டாட வந்துடுவேன்..தந்தையிடம் கூறிய சில நிமிடத்தில் பலியான ஏர் ஹோஸ்டஸ்..உருக்கமான தகவல்

India

oi-Mani Singh S

காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் கடந்த 15 ஆம் தேதி பொகாரா நகரத்தில் விமானம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் விமானத்தில் பயணம் செய்த 72 பேரும் பலியாகினர். விமானத்தில் ஏர் ஹோஸ்டசாக பணியாற்றிய பெண் ஜாலியாக டிக் டாக் எடுத்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் பரவி வரும் நிலையில், விமானம் விபத்துக்குள்ளாவதற்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன்பாகத்தான் தனது தந்தையிடம் அந்த பெண் சங்கராந்தி கொண்டாட வந்து விடுவேன் என கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பான உருக்கமான தகவலகள் வெளியாகியுள்ளது.

இமயமலை அடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அழகிய நாடு நேபாளம். இந்த நாட்டின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத்தளமாக பொகாரா நகரம் உள்ளது.

இந்த பொகாரா நகரத்திற்கு தலைநகர் காத்மாண்டுவில் இருந்து 68 பயணிகள் மற்றும் 4 விமான சிப்பந்திகள் என மொத்தம் 72 பேருடன் யெட்டி ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் ஏடிஆர்-72 ரக விமானம் வந்து கொண்டிருந்தது.

மகா பிரபு நீங்களா! 68 பேர் உயிரை குடித்த நேபாள விபத்து.. விமானத்தின் முதல் ஓனரே விஜய் மல்லையா தானாம்

English summary

A plane crashed in Pokhara city on the 15th in Nepal. All 72 passengers on the plane were killed in the accident. A video of a woman who worked as an air hostess on a flight doing tik tok is now going viral on the internet.