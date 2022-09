மத்திய அரசு மீது விமர்சனம்.. ராகுல் காந்திக்கு பாராட்டு: போட்டு தாக்கும் மேகலாய கவர்னர் சத்யபால் மாலிக்

India

ஷில்லாங்: ''மத்திய அரசுக்கு எதிராக பேசுவதை நான் நிறுத்தினால் துணை ஜனாதிபதி பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்றும், ஆனால் நான் அதை ஏற்கவில்லை என்றும்'' மேகாலயா மாநில கவர்னர் சத்யபால் மாலிக் கூறியுள்ளார்.

மேகாலய மாநித்தின் ஆளுநராக இருப்பவர் சத்யபால் மாலிக். ஜம்மு காஷ்மீர் ஆளுநராக சத்யபால் மாலிக் இருந்த சமயத்தில் தான் அந்த மாநிலத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டது.

அதன்பிறகு கோவா மாநில ஆளுநராக நியமிக்கப்பட சத்யபால் மாலிக், கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் மேகாலய மாநிலத்தின் ஆளுநராக உள்ளார்.

English summary

Meghalaya Governor Satya Pal Malik said that if I stop speaking against the central government, I will be given the responsibility of Vice President, but I do not accept it.