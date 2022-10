"செருப்பாலேயே அடிப்பேன்.." மேடையில் கொதித்த நடிகர் பவன் கல்யாண்.. அதிர்ந்து பார்த்த ஆந்திரா

India

oi-Nantha Kumar R

அமராவதி: பாஜகவின் பி டீம்.. பாஜகவிடம் இருந்து பணம் வாங்கி கட்சி நடத்துவதாக கூறினால் செருப்பாலேயே அடிப்பேன் என ஆந்திராவில் நடிகரும் ஜனசேனா கட்சியின் தலைவருமான பவன் கல்யாண் ஆக்ரோஷமாக பேசியதோடு, காலில் இருந்த செருப்பை கழற்றி எச்சரிக்கை விடுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஆந்திராவை பொறுத்தமட்டில் அங்கு ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக ஜெகன் மோகன் ரெட்டி உள்ளார்.

இங்கு ராயலசீமா, கடலோர ஆந்திரா, வட ஆந்திரா ஆகிய மூன்று பகுதிகளுக்கும் சம வளர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக மூன்று தலைநகர்களை அமைக்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

ரோஜா கார் மீது தாக்குதல்.. உதவியாளர் காயம்.. பரபரத்த விசாகபட்டினம் - பவன் கல்யாண் ஆதரவாளர்கள் கைது!

English summary

Actor turned politician and Janasena Party leader Pawan Kalyan aggressively spoke in Andhra Pradesh saying that if they claim to run the party by taking money from the BJP, Pawan Kalyan, who took off his sandal, caused a stir.