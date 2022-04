நடு இரவில்.. மனைவியை கள்ளகாதலனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த கணவன்.. காரணத்தை கேட்டா அசந்துடுவீங்க!

India

அகர்தலா: திரிபுராவில் கள்ளக்காதல் சந்தேகத்தால் மனைவியை தாக்கிய நபர், அவரது கள்ளக்காதலன் எனக்கூறி இன்னொரு நபருடன் கட்டாய திருமணம் செய்து வைத்தார். இதுகுறித்த புகாரில் அந்த பெண்ணின் கணவர் உள்பட 10 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

திரிபுரா மாநிலம் கோவாய் மாவட்டம் தெலியமுரா போலீஸ் எல்லைக்குட்பட் பகுதியில் மத்திய கிருஷ்ணாபூர் கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தில் ரமேஷ்-ராணி(இருவரின் பெயரும் மாற்றப்பட்டுள்ளது) தம்பதி வசித்து வருகின்றனர்.

திருமணமான புதிதில் இந்த தம்பதி இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக துவங்கினர். இந்நிலையில் சமீப காலமாக மனைவி ராணியின் நடத்தையில் ரமேசுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.

The man who attacked his wife on suspicios of illegal affair in Tripura and forcibly married with a man claiming to be her lover. Now the police have registered a case against 10 people, including the woman's husband.