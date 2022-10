போரை விரும்பியதும் இல்லை; வலிமையை காட்ட தயங்கியதும் இல்லை.. இதுதான் இந்தியா - பிரதமர் மோடி பேச்சு

India

கார்கில்: "இந்தியா போரை விரும்பும் நாடு கிடையாது என்பது உண்மைதான்; ஆனால் அதன் சுயமரியாதையை யாரேனும் சீண்டிப் பார்த்தால் தனது வலிமையை காட்டவும் இந்தியா தயங்கியது கிடையாது" என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.

கார்கிலில் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய பின்னர், அவர்களுக்கு ஆற்றில் உரையில் பிரதமர் மோடி இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

இன்று இந்திய ராணுவத்தின் பலத்தை கண்டு உலகமே வியப்பதாக கூறிய மோடி, சில நாடுகளுக்கு இந்திய ராணுவத்தின் அசுர வளர்ச்சி ஒருவித அச்சத்தை கொடுப்பதாகவும் கூறினார்.

பாதுகாப்பு படை வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாட்டம்! கார்கில் சென்ற பிரதமர் மோடி! தொடரும் 9வது ஆண்டு!

Prime Minister Narendra Modi said India is not a proponent of war, but if required it does not reluctant to shows it's strength,