'வெறும் 4 மாதங்கள்தான் வேக்சின் ஆன்டிபாடிகள்.. ' இந்தியாவில் நடந்த ஆய்வில் ஷாக் தகவல்..ஏன் முக்கியம்

India

oi-Vigneshkumar

புபனேஷ்வர்: கொரோனா வேக்சின் போடப்பட்ட முதல் நான்கு மாதங்களிலேயே வைரஸ் தடுப்பாற்றல் குறிப்பிட்ட அளவு குறைவது ஒடிசாவில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் எந்தவொரு நாட்டிலும் முழுமையாக ஒழிக்கப்படவில்லை. தற்போதைய சூழலில் வேக்சின்கள் மட்டுமே கொரோனாவை தடுக்க ஒரே வழியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால் அனைத்து நாடுகளும் வேக்சின் பணிகளில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளன. ஐரோப்பிய நாடுகள் பூஸ்டர் டோஸ் போடுவது குறித்தும் ஆலோசித்து வருகின்றன.

English summary

a significant drop in their COVID-fighting antibodies within four months of the first shot. Is booster does need to prevent Coronavirus.