கேரளாவில் கனமழை.. வெள்ளம்.. இதுவரை 26 பேர் உயிரிழப்பு.. ராணுவம் மீட்பு பணிகளில் தீவிரம்

கோட்டயம் : கேரளாவில் வெள்ளிக்கிழமை முதல் பெய்து வரும் கனமழை மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக இதுவரை 26 பேர் உயிரிழந்தனர். 13 பேர் கோட்டயத்திலும், ஒன்பது பேர் இடுக்கியிலும் மற்றும் நான்கு பேர் ஆலப்புழா மாவட்டத்திலிருந்து இறந்துள்ளனர்.

இராணுவம், என்டிஆர்எஃப், காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு படை உள்ளூர் மக்களுடன் இணைந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கோட்டயம் மாவட்டம் கூட்டிக்கல் மற்றும் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள கொக்காயர் ஆகிய இடங்களில் மீட்புப் பணிகளைத் தொடங்கின. இடிபாடுகளில் காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.

அதிகாரிகள் கூறுகையில், மீட்புப் பணியாளர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மேலும் ஐந்து சடலங்களை கூட்டிக்கல்லில் இருந்து மீட்டனர். உடல்கள் இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்றனர்.

