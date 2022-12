ஜி 20 முத்திரையில் “தாமரை”.. அது கட்சி சின்னமாச்சே? ஆனாலும் இதுபற்றி பேச வேணாம் - “சாந்தமான” மம்தா

India

கொல்கத்தா: ஜி20 நாடுகள் கூட்டமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று இருக்கும் இந்தியாவில் 2023 ஆம் ஆண்டு மாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில், அதன் லோகோவில் தாமரை சின்னம் ஏன் இடம்பெற்று உள்ளது என மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

நேற்று டெல்லியில் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள், மாநில முதலமைச்சர்கள் கலந்துகொண்ட ஜி20 ஆலோசனைக் கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதற்காக கொல்கத்தாவில் இருந்து டெல்லி புறப்பட்டதிரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் மம்தா பானர்ஜியிடம், ஜி20 லோகோவில் தாமரை சின்னம் இடம்பெற்றது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has questioned why the logo of the G20 summit is being held in India in 2023.