நான் கார்கே.. தீண்டத்தகாதவன்! மோடியோ பொய்களின் தலைவர் -குஜராத்தில் எமோசன் ஆன காங்கிரஸ் புதிய தலைவர்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: கார்கே என்னும் தான் ஒரு தீண்டத்தாதவர் என்றும், பிரதமர் மோடி விற்கும் தேநீரை வாங்கி குடிப்பவர்கள் தான் கொடுக்கும் தேநீரை வாங்க மாட்டார்கள் எனவும் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே தெரிவித்து இருக்கிறார்.

குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக நடைபெற இருக்கிறது. டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்தப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட இருக்கின்றன.

ஆளுங்கட்சியான பாஜக, எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகள் இடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவி வருகிறது. முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன.

English summary

Congress National President Mallikarjun Kharge has said that Kharge is also an untouchable and those who buy and drink tea sold by Prime Minister Modi will not buy tea served by him.