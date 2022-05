2024 பிரதமராவார் மம்தா பானர்ஜி! திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பெண் எம்பி நம்பிக்கை

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: 2024 மக்களவை தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜி இந்தியாவின் பிரதமராக மாறுவார் என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பெண் எம்பி அபரூபா தாஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி நடத்துகிறது. இந்த கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி முதல்வராக செயல்பட்டு வந்தார்.

கடந்தாண்டு நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக கடும் போட்டி கொடுத்தாலும் கூட அதனை முறியடித்த மம்தா பானர்ஜி மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை பிடித்து முதல்வராக வலம் வருகிறார்.

TMC MP Aparupa Das on Tuesday tweeted that Mamata Banerjee will become the Prime Minister in 2024 and Abhishek Banerjee will be made the Chief Minister of Bengal in 2024. She, however, deleted the tweet within an hour.