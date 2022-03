மணிப்பூரில் தனிப் பெரும்பான்மை பெரும் பாஜக..சறுக்கிய காங்கிரஸ்.. ஏபிபி - சி வோட்டர்ஸ் கருத்துகணிப்பு

India

இம்பால் : மணிப்பூரில் தற்போது ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி 23 முதல் 27 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுக்கும் வகையில் வலுவான நிலையில் உள்ளதாகவும், காங்கிரஸுக்கு 12-16 சட்டமன்ற இடங்கள் கிடைக்கும் என ஏபிபி சி வோட்டர்ஸ் கருத்துகணிப்பில் கூறியுள்ளது.

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் மொத்தம் 60 இடங்கள் உள்ள நிலையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டும் நடைபெற்ற தேர்தலில் பாஜக 36.2% வாக்குகளுடன் 21 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

காங்கிரஸ் 35.1% வாக்குகளுடன் 28 இடங்களிலும், நாகா மக்கள் முன்னணி 7.1% வாக்குகளும், தேசிய மக்கள் கட்சி 5% வாக்குகளும் பெற்றது.

In Manipur, the ruling BJP is currently in a strong position to capture 23 to 27 seats and emerge as the sole party, with the Congress getting 12-16 assembly seats, according to an ABP C-voter poll.