நேதாஜி - ஆர்எஸ்எஸ்.. இருவருக்கும் ஒரே குறிக்கோள்தான்.. ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பகவத் பரபரப்பு பதில்

கொல்கத்தா: நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒரு 'இடதுசாரி' என்று அவரது மகள் அனிதா போஸ் கூறியிருந்த நிலையில், நேதாஜியின் குறிக்கோளும், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் குறிக்கோளும் ஒரே மாதிரியானவை என்று ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் கூறியுள்ளார்.

நாட்டின் மாபெரும் விடுதலை போராட்ட வீரரும் சுதந்திரத்திறகாக போராட ராணுவ படையையே உருவாக்கியவருமான நேதாஜி சுபாஸ் சந்திரபோஸின் பிறந்த தினம் இன்று(ஜன.23) நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில் மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் சாதிக் மினார் மைதானத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பினர் நேதாஜியின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றனர்.

இதுகுறித்து இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் அறிவிப்பு வெளியாகியிருந்த நிலையில், "தனது தந்தை ஒரு இடதுசாரி" என்று நேதாஜியின் மகள் கூறியிருந்தார். அதாவது தனியார் செய்து ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர், "அனைத்து மதங்களும் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று எனது தந்தை விரும்பினார். அது அவருடைய கொள்கையாகவும் இருந்தது. அனைத்து மதத்தினரின் ஒத்துழைப்பை அவர் நாடினார். எனது தந்தை ஒரு இந்துதான். ஆனால் அவருடைய கொள்கையை ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பும் பாஜகவினரும் பிரதிபலிக்கவில்லை.

English summary

While his daughter Anita Bose called Netaji Subachandra Bose a 'leftist', RSS chief Mohan Bhagwat has said that Netaji's mission and that of the RSS organization are the same.