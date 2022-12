10 நாளில் மகளுக்கு திருமணம்.! காதலனுடன் ஓட்டம் பிடித்த அம்மா! மகளின் திருமண நகைகளும் அபேஸ்

India

oi-Vigneshkumar

டேராடூன்: உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் திருமண வீட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. இந்தச் சம்பவம் அங்குள்ள போலீசாரையே குழப்பிவிட்டது.

திருமணத்தைச் செய்து பார், வீட்டைக் கட்டிப்பார் என பொதுவாகச் சொல்வார்கள். இரண்டுமே எந்தளவுக்குக் கஷ்டமான ஒன்று என்பது இந்த இரண்டையும் செய்தவர்களுக்கு நன்கு தெரியும். அதிலும் குறிப்பாகத் திருமணத்தில் பெற்றோர்கள் பாடு பெரும்பாடு தான்.

மாப்பிள்ளை பார்ப்பது தொடங்கி மண்டபம், பத்திரிக்கை, உணவு எனச் செய்ய வேண்டிய பணிகள் நீண்டு கொண்டே போகும். திருமணம் முடியும் வரை பெற்றோர்களுக்குத் தூக்கம் என்பதே கிட்டதட்ட இருக்காது எனச் சொல்லலாம்.

English summary

Uttarkand mother eloped with her lover 10 days before her daughter's marriage: Uttarkand woman took away the jewelery prepared for her daughter's wedding.