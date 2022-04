India

போபால் : ராம நவமியை ஒட்டி மத்தியப் பிரதேசத்தின் கார்கோனில் ஏற்பட்ட மோதல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரின் சொத்துக்களையும் இடித்துத் தள்ள முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தலைமையிலான பாஜக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

ராமரின் பிறந்தநாளான ராம நவமி நேற்று நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்ட நிலையில், மும்பை, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஊர்வலங்கள் நடைபெற்றன.

மத்தியப்பிரதேச மாநிலம் கார்கோன் பகுதியில் நடைபெற்ற ஊர்வலம் வேறொரு சமூகத்தினர் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியில் சென்றுள்ளது.

The BJP government led by Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has ordered the demolition of the properties of all those accused in the Kargon clash in Madhya Pradesh amid riots in Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand and West Bengal over Ram Navami.