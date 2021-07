நடிகை ரோஜா பதவி பறிப்பு.. ஒரே உத்தரவில் காலியான பொறுப்புகள்.. ஜெகன் மோகன் ரெட்டி அதிரடி

India

oi-Velmurugan P

விஜயவாடா: ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டம் நகரி தொகுதி எம்எல்ஏவான நடிகை ரோஜா, ஆந்திர மாநில தொழிற்சாலைகள் உள்கட்டமைப்பு வாரிய தலைவராக இருந்தார். இந்நிலையில் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி கொண்டு வந்த புதிய உத்தரவின் காரணமாக ரோஜாவின் பதவி பறிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திர மாநிலத்தில் கடந்த 2019ம் ஆண்டு ஜெகன் மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஓய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்து வருகிறது. மிகப்பெரிய பெரும்பான்மையுடன் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தார்

இந்நிலையில் ஆந்திர மாநிலம், சித்தூர் மாவட்டம் நகரி தொகுதி எம்எல்ஏவாக நடிகை ரோஜா 2019ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்.

English summary

Actress Roja, MLA from nagari inChittoor district of Andhra Pradesh, was the chairperson of the Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Board. Roja has been sacked due to a new order brought by CM Jagan Mohan Reddy.