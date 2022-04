RRR ஹீரோ பெயரில் புதிய மாவட்டம்... ஆந்திராவின் மேப்பையே மாற்றிய ஜெகன் - 13 புதிய மாவட்டங்கள் உதயம்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

அமராவதி : ஆந்திராவில் நிர்வாக வசதிக்காக ஏற்கனவே இருந்த மாவட்டங்கள் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 13 மாவட்டங்கள் இன்று முதல் உதயமாகியுள்ளன.

தெலுங்கானா பிரிவினைக்கு பின்னர் அண்டை மாநிலமான ஆந்திர பிரதேசத்தில் 13 மாவட்டங்கள் இருந்தன. ஏராளமான மாவட்டங்களின் எல்லைகள் பெரிதாக இருந்ததால் இந்த மாவட்டங்களை நிர்வாக வசதிக்காக 2 ஆக பிரிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில் ஒ.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தலில் வெற்றிபெற்றவுடன் புதிய மாவட்டங்கள் அமைக்கப்படும் என ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வாக்குறுதி அளித்தார்.

English summary

The existing districts for administrative convenience in Andhra Pradesh have been divided into two and the newly created 13 districts have emerged from today: