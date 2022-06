இதுதான் புதிய இந்தியா? ஆம்புலன்ஸ் இன்றி மகளின் உடலை தோளில் சுமந்து சென்ற தந்தை! மபியின் சோகம்

India

oi-Nantha Kumar R

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் உடல் நலக்குறைவால் 4 வயது சிறுமி அரசு மருத்துவமனையில் இறந்த நிலையில் ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்காததால் சிறுமியின் உடலை அவரது தந்தை தோளில் சுமந்து சென்ற சம்பவம் நடந்துள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் சதாபூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் லட்சுமண் அகிர்வார். இவரது 4 வயது மகள் இருந்தார். கடந்த சில நாட்களாக சிறுமி உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தார்.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் திடீரென்று சிறுமியின் உடல் நலம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சிறுமி புக்ஸ்வாக சுகாதார மையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English summary

Shocking, a family in Chhatarpur district of Madhya Pradesh carried the dead body of a four year old girl on their shoulders as the authorities allegedly failed to provide a hearse to them to return to their village.