கபடி.. கபடி.. சேலை அணிந்து கொண்டு களத்தில் குதித்த வட மாநில சிங்கப்பெண்கள் - பரவும் வீடியோ

India

oi-Mani Singh S

ராய்பூர்: சத்தீஸ்கார் மாநிலத்தில் சேலை அணிந்து கொண்டு பெண்கள் கபடி விளையாடும் வீடியோ காட்சி தற்போது இணையத்தில் காட்டுத்தீ போல பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோவை பார்த்த பலரும் பாராட்டி கமெண்டுகளை குவித்து வருகின்றனர்.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் ஒன்றான கபடி போட்டி தற்போது சர்வதேச அளவில் பிரபலம் அடைந்து வருகிறது.

கபடி போட்டியை வைத்து பல்வேறு சர்வதேச தொடர்களும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. உடல் வலிமை காட்ட வேண்டிய விளையாட்டுக்களில் ஒன்றான கபடியில் பெண்களும் அசத்த முடியும் என்பதை சமீப காலமாக நிரூபித்து வருகின்றனர்.

இனி கபடி கபடி இல்லை! மோடி கபடிதான்! பட்டுனு சொன்ன சீனிவாசன்! டக்குனு திரும்பி பார்த்த அண்ணாமலை! கலகல

English summary

A video of women playing kabaddi wearing sarees in the state of Chhattisgarh is currently spreading like wildfire on the internet. Many people who have seen this video are piling up the comments.